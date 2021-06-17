Minibüsle kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Van’ın Edremit ilçesinde minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde İpekyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. 65 NY 651 plakalı Ford marka minibüs, bilinmeyen bir nedenle 63 N 3858 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada yaralanan minibüs sürücüsü, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Amirliği ekiplerinin de desteğiyle sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulansla hastaneye sevk edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.