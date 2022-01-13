Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği belirtilerek, “Bitlis ve Hakkari çevreleriyle, Van’ın güney ve Muş’un güneybatı ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları; Van’da 5, Bitlis, Muş ve Hakkari’de 1 derece olması beklenmektedir. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemizde beklenen kar yağışlarının Hakkari ve Bitlis çevreleri ile Van’ın güney ve Muş’un güneybatı ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek tipi şeklinde yağış, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile çığ oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Eğimi dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.

Yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Denizli, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri ile Çanakkale'nin doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Akdeniz kıyılarında sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Güneydoğu Anadolu ile Şırnak çevrelerinde yağmur şeklinde görülmesi, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli, iç ve yüksek kesimlerde (1100 metre üzeri kesimlerde) yer yer yoğun kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve batı kesimlerde 4 ila 10 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşecek, doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Ege kıyıları ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (40-90 km/sa) esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı 2

İstanbul: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı 2

İzmir: Çok bulutlu 7

Bursa: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı 3

Adana: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 14

Antalya: Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafifi sağanak yağışlı 15

Samsun: Çok bulutlu ve yağmurlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5

Trabzon: Çok bulutlu, kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri yoğun kar yağışlı 8

Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı 0

Diyarbakır: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu (Yağışların kuzeydoğu ilçelerinde kuvvetli, rakımı 1100 metre üzeri kesimlerde yer yer yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor) 10