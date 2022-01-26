Meteorolojiden çığ, buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için çığ, buzlanma ve don uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtilerek, “Hakkari, Muş ve Bitlis çevreleri ile Van’ın güneyinin aralıklı kar yağışlı geçeceği, Muş ve Bitlis çevrelerinde kar yağışının sabah saatlerinde başlaması öğle saatlerinde ise etkisini artırması tahmin edilmektedir. Buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli ve batılı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları; Van’da 2, Hakkari, Bitlis ve Muş’ta ise eksi 1 derece olması beklenmektedir. Mevsim normallerinin altında seyreden düşük sıcaklıklara bağlı olarak sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bölgemizde yüksek kar örtüsüne bağlı olarak özellikle yüksek kesimlerde bulunan eğimi dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Buna bağlı olarak önümüzdeki günlerde bölgemizde oluşabilecek çığ tehlikelerine karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.