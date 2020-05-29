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Mesire alanında cuma namazı

VAN’IN ÇATAK İLÇESİNDE ALINAN NORMALLEŞME KARARININ ARDINDAN CUMA NAMAZI KILINDI.

Mesire alanında cuma namazı

VAN’IN ÇATAK İLÇESİNDE ALINAN NORMALLEŞME KARARININ ARDINDAN CUMA NAMAZI KILINDI.

29 Mayıs 2020 Cuma 14:11
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Mesire alanında cuma namazı

VAN (İHA) – Van’ın Çatak ilçesinde alınan normalleşme kararının ardından cuma namazı kılındı.

Dünyada ve ülkemizde hızla yayılan korona virüs tedbirleri kapsamında 16 Mart 2020’den itibaren camilerde ibadete ara verilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Mayıs 2020’de belirlenen kurallar çerçevesinde öğle, ikindi ve cuma namazının artık camilerde cemaatle kılınabileceğinin açıklanmasının ardından Çatak’ta da ilk cuma namazı mesire alanında kılındı. Ateşleri ölçülerek el dezenfektesi verilen vatandaşlar, sosyal mesafe kuralı çerçevesinde cuma namazını eda ederek, dua ettiler.

İlçe Müftüsü Mehmet Sain tarafından kıldırılan namazda, Kaymakam Ekrem Çeçen de saf tuttu.

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