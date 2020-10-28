banner363

banner380

banner381

banner396

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda neler oluyor?
Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda neler oluyor?
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Bu mahallede her ev kırmızı-beyaz
Bu mahallede her ev kırmızı-beyaz
Mevlid kandilinde yapılacak ibadetler
Mevlid kandilinde yapılacak ibadetler

Lüks otomobilin motoruna sıkışan kedi kurtarıldı

VAN’IN İPEKYOLU İLÇESİNDE LÜKS BİR OTOMOBİLİN MOTOR BÖLÜMÜNDE SIKIŞAN KEDİ İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI.

VAN 28.10.2020, 10:26
3
Lüks otomobilin motoruna sıkışan kedi kurtarıldı

Van’ın İpekyolu ilçesinde lüks bir otomobilin motor bölümünde sıkışan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgilere göre, ilçenin Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde park halinde bulunan bir otomobilin motor bölümünde kedi sesinin gelmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Bölgeye kısa sürede gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı İpekyolu Grup Amirliği ekipleri, kaputu açarak kediyi mahsur kaydığı yerden çıkardı.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
20°
parçalı bulutlu
banner378
Namaz Vakti 28 Ekim 2020
İmsak 05:58
Güneş 07:23
Öğle 12:53
İkindi 15:44
Akşam 18:12
Yatsı 19:33
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 16
2. Fenerbahçe 6 14
3. Galatasaray 6 10
4. Karagümrük 6 8
5. Çaykur Rizespor 6 8
6. Kasımpaşa 6 8
7. Antalyaspor 6 8
8. Malatyaspor 6 8
9. Göztepe 6 7
10. Erzurumspor 5 7
11. Başakşehir 6 7
12. Beşiktaş 5 7
13. Gaziantep FK 6 7
14. Sivasspor 5 7
15. Hatayspor 4 7
16. Konyaspor 5 6
17. Kayserispor 5 6
18. Trabzonspor 6 5
19. Denizlispor 6 5
20. Gençlerbirliği 5 4
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 7 17
2. İstanbulspor 7 16
3. Adana Demirspor 7 14
4. Samsunspor 7 14
5. Ankara Keçiörengücü 7 13
6. Altınordu 7 13
7. Giresunspor 6 11
8. Altay 6 10
9. Balıkesirspor 7 10
10. Adanaspor 7 9
11. Akhisar Bld.Spor 7 9
12. Bursaspor 7 7
13. Menemen Belediyespor 7 6
14. Bandırmaspor 7 5
15. Ümraniye 7 5
16. Ankaraspor 7 4
17. Boluspor 7 3
18. Eskişehirspor 7 3
Takımlar O P
1. Everton 6 13
2. Liverpool 6 13
3. Aston Villa 5 12
4. Leicester City 6 12
5. Leeds United 6 10
6. Southampton 6 10
7. Crystal Palace 6 10
8. Wolverhampton 6 10
9. Chelsea 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 5 8
12. West Ham 6 8
13. Man City 5 8
14. Newcastle 6 8
15. M. United 5 7
16. Brighton 6 5
17. West Bromwich 6 3
18. Burnley 4 1
19. Sheffield United 6 1
20. Fulham 6 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 7 14
2. Real Madrid 6 13
3. Granada 6 13
4. Villarreal 7 12
5. Atletico Madrid 5 11
6. Cádiz 7 11
7. Osasuna 6 10
8. Elche 5 10
9. Getafe 6 10
10. Real Betis 7 9
11. Eibar 7 8
12. Barcelona 5 7
13. Sevilla 5 7
14. Valencia 7 7
15. Deportivo Alaves 7 7
16. Athletic Bilbao 6 6
17. Huesca 7 5
18. Celta de Vigo 6 5
19. Levante 5 3
20. Real Valladolid 7 3