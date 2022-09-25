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Kuyuda mahsur kalan yavru köpekleri itfaiye kurtardı
Van’ın Özalp ilçesinde kuyuda mahsur kalan yavru köpekleri itfaiye ekipleri kurtardı.
VAN 25.09.2022, 13:31
Van’ın Özalp ilçesinde kuyuda mahsur kalan yavru köpekleri itfaiye ekipleri kurtardı.
Erciş’in Akbaş Mahallesi’nde yavru köpeklerin mahsur kaldığı ihbarı üzerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Özalp Grup Amirliği ekipleri hemen harekete geçti. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kuyu içerisinde mahsur kalan yavru köpekleri kurtararak yeniden doğal yaşam alanına bıraktı.
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