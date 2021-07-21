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Kurban Bayramı korona virüs kısıtlamalarını arattırmadı

Van’da Kurban Bayramı nedeniyle boşalan cadde ve sokaklar, korona virüs kısıtlamalarını arattırmadı.

VAN 21.07.2021, 15:43
Kurban Bayramı korona virüs kısıtlamalarını arattırmadı
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Van’da Kurban Bayramı nedeniyle boşalan cadde ve sokaklar, korona virüs kısıtlamalarını arattırmadı.

Van’da 9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen aileler, park ve sahillere akın etti. Vatandaşların tatil veya pikniğe çıkması nedeniyle boş kalan cadde ve sokaklar, korona virüs kısıtlamalarını arattırmadı. İş yerlerinin kapandığı kent merkezinde sessizlik hakim olurken, çarşı merkezine çıkan vatandaşlar ise boş caddelerde turladıktan sonra evlerine geri dönüyorlar.
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