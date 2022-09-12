Kaymakam Nasır’dan Şehittepe Mahallesi’ne ziyaret

VAN (İHA) – Van’ın Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili M. Emin Nasır, Şehittepe Mahallesi’nde incelemelerde bulundu.

Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili M. Emin Nasır, Şehittepe Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek, taleplerini dinledi. Mahallede yapılması planlanan işler hakkında bilgi alışverişinde bulunan Nasır, Van Büyükşehir Belediye tarafından yapımı devam eden asfalt çalışmalarını da inceledi.

Mahalle Muhtarı Cengiz Temizaltın, yapılan hizmetlerden dolayı Kaymakam M. Emin Nasır’a plaket verdi. Kaymakam Nasır, yapımı devam eden yolun 20 milyona mal olduğunu belirterek, katkılarından dolayı Van Büyükşehir Belediyesi adına plaketi aldığını söyledi.

Kaymakam Nasır, eğitim öğretime başlayan öğrencileri de ziyaret ettikten sonra mahalleden ayrıldı.