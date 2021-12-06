Kaymakam Kundakçı’dan öğrencilere kitap desteği

Van’ın Bahçesaray Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı tarafından temin edilen kaynak kitaplar öğrencilere dağıtılmak üzere öğretmenlere teslim edildi.

Bahçesaray Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı’nın girişimleriyle lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler için kaynak kitap temin edildi. Temin edilen kitaplar, sınava hazırlanan öğrencilere teslim edilmek üzere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaymakam Ömer Tuğrul Kundakçı, kaymakamlık olarak temin ettikleri sınavlara hazırlık kitaplarının ilgili öğrencilere ulaştırılması için öğretmenlere teslim ettiklerini belirterek, “Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimiz için ne yaparsak azdır. Kaymakamlık olarak onların her türlü ihtiyaçlarını gidermek için çalışıyoruz. Temin ettiğimiz kitaplarla öğrencilerimiz daha verimli çalışarak istedikleri okulları kazanacaklarına olan inancımız tamdır” dedi.