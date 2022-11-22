İstanbul’dan Van’a “Kardeşim Üşümesin” hediyesi

Miniklerin yüzünü güldüren "Kardeşim Üşümesin" projesinin bu yılki durağı Van’ın Saray ilçesi oldu.

Miniklerin yüzünü güldüren ’Kardeşim Üşümesin’ projesi bünyesinde Saray ilçesindeki Kapıköy, Koçbaşı, Kepir ve Turan mahallelerindeki okullar ziyaret edildi. İstanbul Emlak Konut Bahçekent Anadolu Lisesi Müzik Öğretmeni Ümit Durak tarafından 2018 yılında hayata geçirilen "Kardeşim Üşümesin" projesi bünyesinde ziyaret edilen mahallelerdeki okullarda eğitim gören miniklere hediyeler verildi.

Proje Koordinatörü Ümit Durak, kardeşlik bağını kurmayı amaçladıklarını belirterek, “Projenin genel amacı, ülkemizin farklı yerlerinde bulunan okullarla kardeşlik bağını kurmak ve miniklerin yüzünü güldürmektir. Özelde ise İstanbul Emlak Konut Bahçekent Anadolu Lisesi ile Van’ın Saray ilçesinin mahalle okulları arasında kardeşlik bağını güçlendirmek istiyoruz” dedi.