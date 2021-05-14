İpekyolu Belediyesi’nden Van’a ‘Sanat Galerisi’

Van’ın İpekyolu Belediyesi, pek çok sergi ve kültürel çalışmalara ev sahipliği yapacak ‘Sanat Galerisi’nin yapımına start verdi.

İpekyolu Belediyesinin prestij projeleri kapsamında Cumhuriyet Caddesi ve Sanat Sokağının kesiştiği bölgede yapılacak olan ‘Sanat Galerisi’nin yıl sonuna kadar tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor. İpekyolu Belediyesinin “Marka bir İpekyolu inşa ediyoruz” projelerinden biri olan ‘Sanat Galerisi’nin Van geneline hitap edeceğini belirten İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, “Sanat Galerimiz pek çok sanatsal etkinliğe ev sahipliği yapacak teknik donanıma sahip olacak. İpekyolu’nda yaşayan sanat aşığı insanlarımızın bina eksiğini Sanat Galerisi binamızın yapılmasıyla çözmüş olacağız. Vanlı hemşehrilerimizin bundan böyle sanatla daha fazla iç içe olabileceği bu mekânın, Van’ın sanat yaşamına ve sanat toplumu oluşmasına önemli katkı sunacağına inanıyorum” dedi.

İpekyolu Belediyesi yetkilileri ise Sanat Galerisi’nin sanatsal figürlerin ve temaların ön planda tutulduğu, sanatsal aktivelerin rahatlıkla yapılabileceği özellikleri bir arada barındıracağı söyledi. Galerinin yer alacağı Sanat Sokağının cazibe merkezi olacağını ifade eden yetkililer; yol yenileme çalışmaları, aydınlatma, peyzaj uygulamaları ve sokak boyu cephe giydirmelerinin yapılarak sanatsal heykel ve objelere ağırlık verileceğini dile getirdiler.