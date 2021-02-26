İpekyolu Belediyesinden gıda işletmelerine yönelik denetim

Van’ın İpekyolu Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne bağlı Gıda ve Hijyen Denetim Şefliği, gıda satış ve üretim yerlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

İpekyolu ilçesinde gıda satış ve üretim yerleri hakkında iletilen şikâyetler anında değerlendirilerek, ilgili yönetmeliklere aykırı faaliyet yürüten işletmelere müdahale ediliyor. Gıda satış ve üretim yerleri hakkında iletilen şikâyetler; ‘Belediye Kanunu, İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik ile Belediye Emir ve Yasaklar Yönetmeliği’ kapsamında değerlendirilerek denetimler yapılıyor. Yapılan denetimler sonucu eksikliği tespit edilen işletmelere süre verilerek, mevzuatlara uygun hale getirilmesi bildiriliyor. Verilen süre sonunda da uygunsuzlukları giderilmeyen işletmelere yasalar çerçevesinde idari para cezasından kapatılmaya kadar çeşitli cezai işlemler uygulanıyor.

Şikâyetlere istinaden yapılan denetimlerden vatandaşların memnuniyet duyduğunu belirten ekipler, bu durumun esnaf üzerinde de olumlu etki oluşturduğunu belirttiler.

İpekyolu Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Gün içerisinde uygunsuz faaliyetleri devam eden iki işletemeye idari para cezası uyguladığımız denetim çalışmalarımız tüm iş kollarında aralıksız bir şekilde devam edecektir” denildi.