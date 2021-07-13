İpekyolu Belediyesi çocuk ve gençleri sanatla buluşturuyor

Van’ın İpekyolu Belediyesi gençleri sanatla buluşturmaya devam ediyor.

Belediyeye bağlı Erçek ve Berivan Kültür Merkezi kursiyerleri, uzman eğitmenler eşliğinde keman, gitar, piyano, bağlama, resim, bilgisayar, tiyatro ve el sanatları dallarında eğitimlerini sürdürüyor. Kültür ve sanatın buluşma noktası olarak adlandırılan kurslara ilginin yoğun olduğu gözlemlenirken, çalışmalar ise her geçen gün artıyor. İpekyolu Belediyesine bağlı Erçek ve Berivan Kültür Merkezi kursiyerleri aldıkları eğitimlere bağlı olarak, konser ve dinletilerde hünerlerini sergiliyorlar. Birçok enstrümanın yer aldığı ücretsiz kurslara ilginin yoğun olmasının sevindirici olduğunu belirten İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, “Kentimizin kültür ve sanatına katkıda bulunmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Sanatsız kalan bir toplumun, hayat damarlarından biri kopmuştur’ sözünden yola çıktığımızda, sanatın bir toplumun yaşamında ne kadar önemli olduğunu görmüş oluruz. Bu düsturla Erçek ve Berivan Kültür Merkezimizde keman, gitar, piyano, bağlama, tiyatro ve resim gibi pek çok dalda gençlerimizi hayata hazırlamayı sürdürüyoruz. Kursiyerlerimiz buradan aldıkları eğitimlerle, kentimizin kültür ve sanat yaşamına katkı sunmuş oluyor. İpekyolu Belediyesi olarak sanatsal çalışmaları desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Van’da kültür ve sanatın buluşma noktasının Erçek ve Berivan Kültür Merkezi olduğunu belirten Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yetkilileri, çalışmaların her geçen gün katlanarak arttığını belirttiler. 7 yaş üstü çocuklar ve yetişkinlerden oluşan toplam 238 kursiyer, çeşitli sanat dallarında eğitim alıyor.