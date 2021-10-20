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İnternet üzerinden satışa çıkarılan sikkeler jandarma engeline takıldı

Van’ın Edremit ilçesinde internet üzerinden satışa çıkarılan sikkeler jandarma ekiplerince ele geçirildi.

VAN 20.10.2021, 17:43
İnternet üzerinden satışa çıkarılan sikkeler jandarma engeline takıldı

Van’ın Edremit ilçesinde internet üzerinden satışa çıkarılan sikkeler jandarma ekiplerince ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, 20 Ekim 2021 günü saat 11.00 sıralarında Van İl Jandarma Komutanlığınca Edremit ilçesinin Süphan Mahallesi’nde ikamet eden A.T. isimli şahsın internet üzerindeki alışveriş sitesinden Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen sikkeleri satışa sunduğu tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, “Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte yapılan arama faaliyeti esnasında; üzerinde Hazreti İsa figürü bulunan bronz 76 adet sikke, 1 adet siyah renkli üzerinde tanımlanamayan figür bulunan taş, 1 adet cep telefonu ve sim kart şüpheli şahıs ile birlikte yakalanmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

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