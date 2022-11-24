Hilton’da brunch ile lezzet şöleni başlıyor

Van’ın beş yıldızlı oteli Double Tree By Hilton Van Oteli, hafta sonu tatilini yaşamak isteyen misafirlerine brunch lezzetlerini sunuyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Otel Genel Müdürü İrem Tinli Angün, “Otelimiz bünyesinde yer alan Esperanza restoranımızda hafta sonu tatil keyfini yaşamak isteyen misafirlerimize piyano dinletisi eşliğinde lezzet şöleni sunuyoruz. 27 Kasım’dan itibaren her pazar sunacağımız brunch ile hafta sonu tatillerini lezzet şölenine dönüştürmeyi hedefliyoruz. Misafirlerimiz, hafta sonu 11.00 ila 14.00 saatleri arasında devam eden brunch süresince Esperanza’nın zengin açık büfesinden diledikleri yiyecekleri seçebiliyor. Bunun yanında Esperanza, bruncha aileleriyle birlikte gelen çocukları da unutmuyor. Popcorn-çikolata istasyonu ve restoranın nefis kurabiye büfesi, çocukları ömürleri boyunca unutamayacakları lezzetlerle buluşturuyor. Büyükler ise brunch keyfini ikram olarak sunulan kömür ateşinde pişen Türk kahvesi ile taçlandırıyor. Bilgi ve rezervasyon için misafirlerimizin 0532 111 13 49 - 0530 171 07 88 numaralı telefonları aramaları yeterlidir” dedi.