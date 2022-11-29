‘Hikmethane’ projesiyle gençlerin akademik gelişimlerine katkı sağlanıyor

Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, Türkiye genelinde Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen büyük projelerden biri olan ‘Hikmethane’ projesiyle gençlerin akademik gelişimlerine katkı sağladıklarını söyledi.

Açıklamalarda bulunan Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, yurt hizmetleri ve gençlik merkezlerinde Türkiye çapında büyük projelere imza attıklarını belirterek, “Mühendishane, Mimarhane, Muallimhane, Hikmethane (İlahiyat-İhtisas Programı) ve Hukukhane projelerimizde, alanının en yetkili isimleriyle öğrencilerimize kurslar vermeye devam ediyoruz. Gençlerimizin yükseköğrenim hayatı boyunca akademik gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla yurt ve gençlik hizmetleri akademi çatısı altında açtığımız kurslara, atölyelere, çınar altı sohbetlere, eğitim seminerlerine ve verdiğimiz konferanslara çok sayıda öğrencilerimiz faydalanıyor” dedi.

Hikmethane (İlahiyat İhtisas) projesinin amacına da değinen İl Müdürü Arif Özsoy, “İlahiyat fakültesinde okuyan öğrencilere yönelik uygulamaya başladığımız projemizdir. Hazırlık sınıflarından itibaren ilahiyat öğrencilerinin daha nitelikli, iletişim becerilerini arttırmış, geçmişi bilerek geleceğe yön verecek kabiliyet ve donanıma sahip, ülkesi ve dini ile ilgili dertlenen, sorunlara çözüm oluşturma kapasitesi yüksek, proaktif, bilgi birikimini toplumun tüm katmanlarına sade bir şekilde aktarıp onlara liderlik edebilecek, aksiyoner, dünyayı bilen, farklı inanış ve kültürleri araştıran, toplumda bir problem veya kendi bilgi birikimi ile ilgili konularda lazım olduğu zaman tereddüt etmeden ‘ben varım’ diyebilecek ilahiyat öğrencileri yetiştirmek amacımızdır” ifadelerini kullandı.