Hibrit toplantıda yeni dönem

Elite World Hotels dijitalleşme yönündeki yeni nesil yaklaşımları ile iş dünyasına farklı deneyimler yaşatmaya devam ediyor.

Son teknolojiye sahip stüdyoları ve uzman reji ekibiyle iş dünyasına yönelik hibrit toplantı dönemini başlatan Elite World Hotels, ayrıca Türkiye’de bir ilk olarak özel lezzetlerini toplantıya online katılanlara özel kutularda ulaştırılmasını sağlıyor. Konfor, şıklık ve misafirperverliği bir arada sunan Türkiye’nin yerel otel zinciri Elite World Hotels, iş dünyasını yeni nesil organizasyon ayrıcalıkları ile tanıştırıyor. Kurumsal etkinlik, lansman, bayi toplantıları, ödül törenleri, kongreler gibi daha birçok etkinliği dijital dünyanın ayrıcalıkları ile gerçekleştirilmesini sağlayan Elite World Hotels, gelişmiş alt yapısı son teknolojiye sahip stüdyoları ve alanında uzman reji ekibiyle hibrit toplantı dönemini başlatıyor.

“Elite World’ün özel lezzetleri misafirlere ulaştırılacak”

Elite World Hotels CEO’su Eyüp Babür, Greenbox teknolojisinin gücü ile istenilen mekandaymış gibi sunum atmosferi oluşturabildiklerinin altını çizdi. Babür, “Biz Elite World Otelleri olarak ‘Güvenli Turizm Sertifikası’na sahibiz. Dolayısıyla geniş alanlarda, daha güvenli ve hijyenik bir ortamda, sosyal mesafeli buluşmalara ve organizasyonlara ev sahipliği yapabiliyoruz. Bunun yanına dijital yayıncılığın gücünü de ekledik. Böylece hibrit toplantılar için uygun bir ortam oluşturduk. Ayrıca konuklarımız eşsiz lezzetlerimizi ve konforlu odalarımızı yerinde deneyimleyebilecekler. Organizasyonlarımıza dijital ortamda katılanlara ise Türkiye’de bir ilk olarak otelimizin lezzetlerinin özel kutularda ulaştırılması sağlanacak” dedi

Elite World Hotels; led sahnesi, reji sistemi ve kameraları ile modern TV kanalı standartlarında canlı yayın gerçekleştirebiliyor. Ayrıca 100 mbps yüksek hızlı internet alt yapısıyla da interaktivite imkanı sağlıyor.

Elite World Hotels Hakkında

Özgün mimarisi ve dekorasyon anlayışı ile Türk misafirperverliğini sentezleyerek, misafirlerine en üstün hizmet kalitesini sunmayı amaçlayan Elite World Otelleri; konfor, şıklık, güvenlik ve modern teknolojik alt yapıyı bir arada sunuyor. Elite World Otelleri; Elite World Prestige, Elite World İstanbul Taksim’de, Elite World Europe Basın Ekspres’te, Elite World Business Florya’da, Elite World Asia Küçükyalı’da, Elite World Van, Van şehir merkezinde ve Elite World Marmaris Otel Marmaris İçmeler’de konumlanmıştır. Ayrıca son olarak Kocaeli Sapanca’da 650 milyon TL yatırım bedeliyle 44 dönüm arazi içinde yer alan bölgenin en büyük konaklama, toplantı ve spa kapasitesine sahip oteli Elite World Sapanca Convention&Wellness Resort’u hizmete açmıştır.