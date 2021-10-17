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Güvenlik güçlerinden kan bağışı

Van’ın Muradiye ilçesinde emniyet ve jandarma personelleri tarafından kan bağışı yapıldı.

VAN 17.10.2021, 13:19
Güvenlik güçlerinden kan bağışı

Van’ın Muradiye ilçesinde emniyet ve jandarma personelleri tarafından kan bağışı yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde Kızılay tarafından kurulan stantlarda polisler ve askerler ile diğer kurum çalışanları kan bağışında bulundu. 72 ünite kanın toplandığını ifade eden Kızılay Muradiye İlçe Başkanı Selçuk Yay, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Karalı’ya desteklerinden dolayı hediye takdim etti.

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