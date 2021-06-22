Gürpınar’da aşı seferberliği

Van’ın Gürpınar ilçesinde korona virüse karşı ilçe genelinde yapılan yaygın aşılamayı hızlandırmak için aşı seferberliği başlatıldı.

Mahalle muhtarlarının katılımıyla Belediye Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıda, vatandaşların aşılama süreci ve karşılaştıkları problemlere ilişkin değerlendirme yapıldı. Toplantıda kaymakamlık ve belediye öncülüğünde kırsal mahallerde yaşayan vatandaşların aşı için en yakın sağlık merkezine gitmeleri halinde ücretsiz araç ve yol ücreti verileceği bildirildi. Ayrıca ilçe merkezinde kurulacak aşı çadırı ile vatandaşlara kolay erişim imkanı tanınacağı bildirildi.

Gürpınar Kaymakamı Fatih Kayabaşı, ilçede yaygın aşılamayı hızlandırmak için çalışma başlattıklarını söyledi. Muhtarların aşılama sürecinde önemli bir rol üstlendiklerini belirten Kayabaşı, “Aşılamada maalesef istediğimiz düzeyde değiliz. Bugün aşılama yaşı 25’e kadar düştü. Belediyemiz ve ilgili kurumlarımızın işbirliğiyle 25 yaş üstü tüm vatandaşlarımızın aşılanmasını istiyoruz. Bu konuda gerekli desteği ve imkanı veriyoruz. Lütfen aşı için gerekli hassasiyeti gösterelim” dedi.

“Aşılamayı ilk bitiren 10 mahalleye muhtarlık ofisleri kuracağız”

Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış ise aşı yaptırmanın topluma karşı büyük bir sorumluluğun gereği olduğunu söyledi. Aşılama ile ilgili ortaya atılan iddiaların bilimsel hiçbir kaynağının olmadığını ifade eden Başkan Tanış, “Tüm dünya aşı için birbirleriyle mücadele ederken devletimiz tüm imkanlarını vatandaşları için seferber etmiş durumda. Aşı tedariğiyle ilgili hiçbir problemimiz bulunmamaktadır. Aşılanmak isteyen tüm vatandaşlarımıza da imkanlarımızı seferber edeceğiz. Aşılamayı ilk bitiren 10 mahallemize muhtarlık ofisi inşa ederek onları ödüllendireceğiz. Bizim amacımız aşının herhangi bir olumsuz etkisinin olmadığı, vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla aşılarını yaptırmalarını sağlamaktır” dedi.