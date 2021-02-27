Gürpınar Belediyesi’nden ‘İftarımı paylaşıyorum’ kampanyası

Van’ın Gürpınar Belediyesi, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelerin iftar yemeğini ‘İftarımı paylaşıyorum’ kampanyası ile karşılayacak.

Sosyal projelerine bir yenisini daha ekleyen Gürpınar Belediyesi, ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelerin Ramazan ayı boyunca iftar yemeğini askıda yemek ile karşılayacak. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Ramazan ayının paylaşma ruhunu kalplere işlemek için “İftarımı Paylaşıyorum” kampanyasını başlattıklarını belirtti. Bu kampanyayla ihtiyaç sahipleri ile hayırseverler arasında iyilik köprüleri kuracaklarını kaydeden Başkan Tanış, “Belediye öncülüğünde, hayırseverlerin katkısıyla ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmanın gayreti içerisindeyiz. Bunun için çalışmalarımıza başlayarak, salgının olumsuzluğundan vatandaşlarımızın daha çok etkilenmemesi, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik iklimini yaşatmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Allah’ın izniyle gönül belediyeciliğine yakışacak şekilde Ramazan ayı boyunca vatandaşlarımızın yüreklerine dokunmaya devam edeceğiz” dedi.