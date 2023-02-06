Gürpınar Belediyesinden depremzedeler için yardım kampanyası

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından Van’ın Gürpınar Belediyesi yardım kampanyası başlattı.

Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, vatandaşları yardım kampanyasına destek olmaya davet etti. Gönderilecek yardım malzemeleri arasında ısıtıcı ve kullanılmamış battaniye çağrısında bulunan Gürpınar Belediyesi, ayrıca ihtiyaç halinde arama ve kurtarma çalışmaları için belediye afetle mücadele birimini ve iş makinalarını hazırda bulundurduğunu duyurdu.

Gün dayanışma ve birlik günü olduğunu söyleyen Başkan Tanış, “Maalesef bu sabah büyük bir depremin şokuyla güne uyandık. Devletimiz tüm imkan ve kabiliyetini depremzedeler için seferber etmiş durumdadır. Bizlerde Gürpınar Kaymakamlığımızla birlikte bir yardım kampanyası başlattık. Soğuk havaya karşı dışarıda bekleyen vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere ilk etapta battaniye ve ısıtıcı temini için çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca AFAD koordinasyon merkezince ihtiyaç duyulması halinde daha önceden kurduğumuz ve teknik donanıma sahip afetle mücadele birimimiz ve iş makinalarımızı hazırda bekletiyoruz. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bugünde Gürpınarlı hemşehrilerimin kampanyamıza vereceği desteği önemli buluyorum. Bir kez daha depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum” dedi.

Ayrıca belediyeden yapılan duyuruda yardım malzemelerinin belediye kültür merkezinde toplanacağı belirtildi.