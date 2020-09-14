Gıda kolisinde naneyle kaplanan 10 kilo eroin ele geçirildi
VAN’IN İPEKYOLU İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNCE YAPILAN ÇALIŞMALAR SONUCUNDA GIDA PAKETİNİN TABANINA ZULALANMIŞ VE NANEYLE KAPLANMIŞ 10 KİLO 120 GRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ.
Van’ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, gıda paketinin tabanına zulalanmış ve naneyle kaplanmış 10 kilo 120 gram eroin ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Naarkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İpekyolu ilçesinde faaliyet gösteren bir kargo şubesinde arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Narkotik madde arama köpeği Zeyna ile birlikte yapılan detaylı aramada, 1 adet gıda kolisinin tabanına zulalanmış ve narkotik madde arama köpeğinin koku alması engellenmeye çalışmak için de naneyle kaplanmış 10 kilo 120 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak gözaltına alınan E.Ç., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.
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