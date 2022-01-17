‘Gezici kütüphane’ çocukları kitapla buluşturuyor

Hakkari’nin Şemdinli ilçesindeki öğrenciler, ‘Gezici Kütüphane’ sayesinde kitapla buluşuyor.

Hakkari Halk Kütüphanesi Müdürü Haşim Bozdoğan tarafından başlatılan ‘Gezici Kütüphane’ uygulamasıyla Şemdinli, Yüksekova ve Çukurca ilçelerindeki çocukların kitap ihtiyaçları gideriliyor. Hakkari’den Şemdinli’ye gelen gezici kütüphanenin içini gezen öğrenciler, kitap okuyarak eğlenceli vakit geçirdi.

Hakkari Halk Kütüphanesi Müdürü Haşim Bozdoğan tarafından Z kütüphaneleri destekleme amacıyla Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine de bin 400 kitap hediye edildi.

Kitapları okula taşıyan görevlileri, Milli Eğitim Müdürü Cihat İnan ve Şube Müdürü Reşat Demirdaş karşıladı.