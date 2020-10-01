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Gevaş’ta korona virüs denetimleri
VAN'IN GEVAŞ İLÇESİNDE KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA DENETLEME YAPILDI.
VAN 01.10.2020, 18:31
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Van’ın Gevaş ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında denetleme yapıldı.
Gevaş Kaymakamı Hamit Genç, beraberindekiler ile birlikte ilçede koronavirüs önlemlerine ilişkin genelgelerde belirtilen hususlar ile sosyal mesafe kuralına, maske kullanımı zorunluluğuna ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı denetledi. İnsan ve toplum sağlığı için 3 kuralın uygulandığı maske, mesafe ve hijyennin önemine dikkat çeken Kaymakam Genç, belirlenen eksikliklerle ilgili olarak da işletmelere ve vatandaşlara uyarılarda bulundu. Esnafların sorun ve taleplerini dinleyen Kaymakam Genç, esnafa hayırlı kazançlar diledi.
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