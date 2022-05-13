Genel Sekreter Çelikel, heyelan bölgesi ve Elmalık yolundaki çalışmaları inceledi

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Edremit TOKİ Yolu’ndaki heyelan bölgesiyle Elmalık Mahallesi’nde yapılan yol çalışmalarını inceledi.

Van Büyükşehir Belediyesi, Edremit TOKİ Yolu’nda geçtiğimiz ay yaşanan toprak kayması sonrası çalışma başlattı. Mevsim şartları nedeniyle toprak kayması yaşanan bölgede heyelan riskine karşı yol trafiğe kapatılırken, zemin kazısı ve palya kesme ve istinat duvarı yapılıyor.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, bir süre alanda gezerek yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmalarda gelinen aşama ile ilgili Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali Özvan’dan bilgi aldı.

Daha sonra 2021 yılında sıfırdan yapımına başlanan 12 kilometrelik Elmalık bağlantı yoluna giden Genel Sekreter Çelikel ve beraberindekiler, buradaki çalışmaları da denetledi. Yapılan yol çalışmaları ile ilgili de bilgi alan Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel’e Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali Özvan, Başkan Danışmanı Sinan Hakan ve Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanı Cem Bartın eşlik etti.