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Genel Müdür Dikmen’den Emniyet Müdürü Karabağ’a ziyaret

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen, Van İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ’ı makamında ziyaret etti.

VAN 27.11.2020, 10:14
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Genel Müdür Dikmen’den Emniyet Müdürü Karabağ’a ziyaret
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Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen, Van İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ’ı makamında ziyaret etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen, Van İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ’ı da makamında ziyaret etti. Müdür Karabağ ile bir süre görüşen Dikmen, daha sonra İl Emniyet Müdürlüğünden ayrıldı.
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