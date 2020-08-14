Futbol hakem camiası düğünde buluştu
VAN'DA GÖREV YAPAN FUTBOL HAKEM CAMİASI, ÖNCEKİ AKŞAM VAN İL HAKEM KURULU BAŞKANI ZAFER KORKMAZ'IN OĞLU ENES KORKMAZ'IN DÜĞÜN TÖRENİNDE BİR ARAYA GELDİ
Van’da görev yapan futbol hakem camiası, önceki akşam Van İl Hakem Kurulu Başkanı Zafer Korkmaz’ın oğlu Enes Korkmaz’ın düğün töreninde bir araya geldi.
Pandemi sebebiyle maske ve sosyal mesafe kuralına uyulan düğünde, davetlilerin ateşi tek tek ölçüldü ve dezanfektan sıkıldı. Çiftin düğününe Van’da görev yapan futbol hakem camiası büyük rağbet gösterdi. Düğün töreniyle ilgili bir açıklama yapan damat Enes Korkmaz, "Bugün benim hayatımın en mutlu günü. Kıymetli eşim Gökçe ile birlikte dünya evine adım atarak hayatımıza devam edeceğiz inşallah. Bizi bu mutlu günümüzde yalnız bırakmayan başta yakın ailelerimiz olmak üzere tüm misafirlerimize sonsuz şükranlarımı sunarım, hepsinin ayağına sağlık" dedi.
Söz konusu oğlunun düğün töreni ile ilgili duygularını ifade eden Van İl Hakem Kurulu Başkanı Zafer Korkmaz, "Ailemiz için çok özel olan oğlum Enes’in düğünü için bizi yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza şükranlarımı sunarım. Özellikle hakem camiamıza hassaten teşekkür ederim saygılarımı sunarım. İnşallah tüm dostlarımızın hayatlarında böyle güzel günler eksik olmaz. Hepsinin ayağına sağlık" dedi.
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