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Evin üzerine düşen kavak ağacı korkuttu
VAN MERKEZ İPEKYOLU İLÇESİNDE FIRTINA YÜZÜNDEN BİR EVİN ÜZERİNE KAVAK AĞACININ DÜŞMESİ EVDE BULUNANLARA KORKU DOLU SAATLER YAŞATTI.
VAN 03.10.2020, 09:56
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Van merkez İpekyolu ilçesinde fırtına yüzünden bir evin üzerine kavak ağacının düşmesi evde bulunanlara korkulu anlar yaşattı.
Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam İpekyolu ilçesine bağlı Vali Mithatbey Mahallesinde meydana geldi. Akşam saatlerinde başlayan ve ilerleyen saatlerde hızını artıran fırtınadan dolayı bir evin üzerine kavak ağacının düşmesi sonucu evde bulunanlara korkulu anlar yaşattı. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda haber verilmesi üzerine bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu kavak ağacını evin damından indirdiler.
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