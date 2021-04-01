Erek Beş Yıldız Spor Kulübü emin adımlarla yoluna devam ediyor

Türkiye Hentbol Federasyonu Erkekler 1. Ligi’nde mücadele eden Van Erek Beş Yıldız Spor Kulübü, kendi sahasında karşılaştığı Seben Spor Kulübü Takımını 27-21 skorla yenmeyi başardı.

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Van Erek Beş Yıldız Spor Kulübü Antrenörü Müslüm Karaboğa, “Van ilimizi temsilen hentbol branşında faaliyet göstermekteyiz ve 2020-2021 sezonu itibariyle 1. Ligde mücadele etmekteyiz. Vanlı gençlerin büyük özverisiyle çıktığımız bu yolda, takımımıza gerçekleştirdiğimiz yeni transferlerle güçlenerek hedeflerimiz doğrultusunda ilerleyişimizi sürdürmekteyiz. Nitekim bu hafta Bolu karşısındaki üstün oyunumuzla elde ettiğimiz galibiyet, bu durumu kanıtlar mahiyettedir. Sporcularımı söz konusu anlamlı galibiyetten dolayı tebrik ediyor, bize destek veren her kesime şükranlarımı sunuyorum. Bolu takımına da bundan sonraki mücadelelerinde başarı dileklerimi iletiyorum. Kulüp olarak hedefimiz, bu yıl ligi en iyi konumda bitirip, başarı serüvenimizi Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında sürdürmek ve şehrimizi layık olduğu şekilde temsil etmektir. Hentbol branşını, Van’da kalıcı kılma gayesindeyiz. Bu inancımız doğrultusunda, geleceğe yönelik büyük yatırımlar yapma düşüncesindeyiz. Geçmişte olduğu gibi desteklerini bizden esirgemeyen Edremit Belediye Başkanımız İsmail Say’a, taraftarlarımız ve gençlik spor ailesine teşekkürlerimi sunar, bundan sonra da bizi yalnız bırakmayacakları düşüncesiyle mücadelemizi arttırarak sürdüreceğimizi kamuoyunun takdirlerine arz ederim” ifadelerini kullandı.