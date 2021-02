Erciş’te terör örgütü PKK’ya tepki

VAN (İHA) – Van’ın Erciş ilçesinde bir araya gelen kalabalık, Gara’da şehit edilen 13 sivil için PKK terör örgütüne tepki gösterdi.

Van’ın Erciş Kaymakamlığı önünde bir araya gelen kalabalık adına açıklama yapan Eğitim Bir-Sen Erciş Şube Başkanı Cemal Aslan, Pençe Kartal-2 Harekatı bölgesinde yer alan Gara’da 13 sivili şehit eden terör örgütü PKK’ya tepki gösterdi. Cemal Aslan, “Mehmetçiğin Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesine PKK terör örgütünün faaliyetlerini sonlandırmak maksadıyla düzenlediği Pençe Kartal-2 Harekât bölgesinde terör örgütü PKK tarafından geçtiğimiz yıllarda alıkonulan 13 vatandaşımızın teröristler tarafından kalleşçe şehit edildiği haberi yüreklerimize ateş ve acı düşürmüştür. Acının ülkesi, dili, dini, ırkı yoktur. Ağıtlar hangi dilden yakılırsa yakılsın hepsi can acıtıcı ve yürek yakıcıdır. Emperyalizm için maşalık vazifesini yürüten PKK terör örgütünün yapmak istediği de can acıtmaktır ve yürek yakmaktır. Bu yüzden de terörizmin ve teröristlerin hedefi de insanlıktır, kardeşliğimizdir, milletimizdir, ortak geleceğimizdir, birlikte yaşama irademizdir. Bu iradeyi bozmak adına yeni katliamlar yapmak, kan ve gözyaşı siyasetini devam ettirmek ve ülkemizde ve bölgemizde refaha, özgürlüğe ve kardeşliğe göz dikmek gibi hedefler peşinde olan eli kanlı terör örgütü ve onun başka sahalardaki uzantıları, Türkiye’nin önünü kesmenin, milletimizin moralini bozmanın, kardeşlik hukukumuzu bitirmenin peşine düşmüştür. Ancak bu kalleş saldırı, terör örgütünün kaçacak hiçbir yerinin kalmadığını bizlere bir kez daha göstermiştir. Söz; insan haklarından, demokrasiden ve hak-hukuktan açıldığında riyakârca mangalda kül bırakmayanların geçmişte olduğu gibi bugünkü vahşet sonrası da dut yemiş bülbül gibi susmaları yahut gerçeği eğip bükmeye çalışmaları bir kez daha maskelerini düşürmüştür. Hendeklere gömülen terör örgütünün bu alçak saldırıları milletimizi asla yıldıramayacak ve kahraman Mehmetçiğimiz, sınır ötesinde ve topraklarımızda terör örgütlerine soluk aldırmayacaktır. Milletimiz, genciyle, yaşlısıyla, işçisiyle devletinin ve güvenlik güçlerimizin yanında kalacaktır. Ülkemiz zalimler ve katiller için bir kâbus olmayı sürdürecek; masumlar, mağdurlar ve İslam ümmeti içinse güvenilir bir liman olmaya devam edecektir. Terör örgütlerinin sırtını sıvazlayan, silah ve mühimmat yardımlarıyla terör örgütleriyle stratejik ortaklık kuran, bu şekilde Türkiye’nin yoluna taş koymaya çalışan küresel şer şebekelerinin inadına gün, terör örgütlerinin heveslerini kursaklarında bırakma günüdür. Gün, terör örgütlerine silah dahil lojistik destek veren yabancı güçlerin oyunlarını bozma günüdür. Gün, eli kanlı terör örgütü PKK ve diğer terör örgütlerinin reklamını yapan medya ve tüm oluşumlarına karşı birlik olma günüdür ve gün, ortak hareket etme ve kararlı mücadele verme günüdür. Hedefimiz, terör örgütlerinin oyununa gelmeden terörle etkin mücadeleyi yürütmek, etnik yapı fesatlığına karşı kardeşlik hukukumuzu zirveye taşımak, mezhep fitnesini de devreye sokmak isteyenlere karşı din kardeşliğimizi, inanç birlikteliğimizi kuvvetlendirmek, insanlık suçu işleyen terör örgütlerine karşı tüm insanlığı ortak mücadelede buluşturmak ve teröre karşı tüm sivil toplum kuruluşları olarak birlikte hareket etmek olmalıdır. Türkiye bu kirli ilişkileri açık etme ve bütün terör örgütlerinin belini kırma gayretinden bir an bile geri durmayacaktır. Büyük ve güçlü Türkiye, terör örgütlerine, onların sahiplerine, uzantılarına ve destekçilerine geçit vermeyecektir. Şu ana kadar mukaddes vatan yolunda toprağa düşen aziz şehitlerimize yüce Allah’tan rahmet ve mağfiret, aziz milletimize ve şehitlerimizin kederli ailelerine sabırlar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun” dedi.