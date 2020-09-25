Erciş’te kimlik kartına ehliyet bilgilerinin yüklenmesine başlandı

Van’ın Erciş ilçesinde ‘Hayat Kimliğinle Kolay’ projesi kapsamında kimlik kartına sürücü belgesi bilgilerini yükleme işlemlerine başlandı.

Alo 199 veya https://randevu.nvi.gov.tr internet sitesinden randevu alarak sürücü belgesi ile kimlik kartını birleştirme işlemi için İlçe Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğüne gelen vatandaşların korona virüs tedbirleri kapsamında işlemleri yapıldı. İlçe Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü görevlisi Vedat Erol, vatandaşların Alo 199 nolu hattı veya https://randevu.nvi.gov.tr internet sitesi üzerinden randevu aldığını söyledi. Söz konusu işlemlere başladıklarını belirten Erol, "Burada yığılma olmaması için randevu sistemi ve HES kodu uygulaması ile işlemleri yapmaktayız. Her işlemden önce hem memurların hem de vatandaşlarımızın gerekli dezenfekte işlemlerini yapmaktayız. Bu uygulama vatandaşlarımız için kolaylık oldu. Burada 1 dakika gibi kısa sürede kimlik ile ehliyet kartlarını birleştiriyoruz" dedi.

Vatandaşlardan Ejder Ünal da, bu işlem için randevu aldığını ve işleminin kısa sürede yapıldığını belirterek, "Görevlilere çok teşekkür ederim. Bu ileride hayatımızda kolaylık sağlayacak bir kart sistemi" ifadesini kullandı.

Yıldız Taşdemir ise sosyal mesafe ve diğer kurallara uyarak işlem yapıldığını ve uygulamadan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.