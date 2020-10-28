Erciş’te 29 Ekim kutlama programı çelenk sunumuyla başladı

Van’ın Erciş ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla başladı.

Cumhuriyetin kuruluşunun 97. yıldönümü dolayısıyla Erciş ilçesinde çelenk sunumu programı gerçekleştirildi. Kaymakamlık önünde gerçekleştirilen programa Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, İlçe Garnizon Komutanı Albay Ahmet Uğurlu, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, ilçedeki kurum amirleri, STK temsilcileri ile askeri erkân katıldı. Program Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin Atatürk Anıtı’na konulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla birlikte program sona ererken Cumhuriyet’in kuruluşunun 97. yıldönümü kapsamındaki diğer kutlama etkinliklerinin yarın devam edeceği belirtildi.

Ayrıca Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Kaymakam Mehmetbeyoğlu mesajında, “Cumhuriyetimizin ilanının 97. yıl dönümünü milletçe büyük bir gurur ve coşku içinde kutladığımız bu anlamlı günde, öncelikle tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramını kutlar; sevgi ve saygılarımı sunarım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde esarete, dayatmalara ve işgale boyun eğmeyen Türk Milletinin, bağımsızlığına kasteden işgalcilere karşı başlattığı Kurtuluş Savaşı’nın 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ’in ilanıyla taçlandığı, tarihimizin en şerefli ve gururlu günlerinden Cumhuriyetimizin 97. yıldönümünü coşkuyla idrak ediyoruz. Bu tarihi gün dolayısıyla, başta Cumhuriyetimizin kurucusu büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete intikal eden tüm aziz şehitlerimizin hatıraları önünde saygıyla eğiliyor, kahraman gazilerimize en derin şükranlarımı sunuyor, tüm Ercişli hemşehrilerimin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramlarını en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerine yer verdi.