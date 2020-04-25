Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
açık
GÜNCEL GENEL EKONOMİ LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK İŞ DÜNYASI TEKNOLOJİ TURİZM DÜNYA SPOR POLİTİKA
BİST
98759
ALTIN
387.114
DOLAR
6.9921
STERLİN
8.6210
EURO
7.5498

Erciş Belediyesi Ramazan pidesinin tanesi 1 lira 50 kuruştan üretiyor

VAN’IN ERCİŞ BELEDİYESİ TARAFINDAN RAMAZAN AYINA GİRİLMESİ İLE BİRLİKTE TANESİ 1 LİRA 50 KURUŞTAN RAMAZAN PİDESİ ÜRETİLEREK HALKA SUNUYOR

Erciş Belediyesi Ramazan pidesinin tanesi 1 lira 50 kuruştan üretiyor

VAN’IN ERCİŞ BELEDİYESİ TARAFINDAN RAMAZAN AYINA GİRİLMESİ İLE BİRLİKTE TANESİ 1 LİRA 50 KURUŞTAN RAMAZAN PİDESİ ÜRETİLEREK HALKA SUNUYOR

25 Nisan 2020 Cumartesi 14:37
2 Okunma
Erciş Belediyesi Ramazan pidesinin tanesi 1 lira 50 kuruştan üretiyor

Van’ın Erciş Belediyesi tarafından Ramazan ayına girilmesi ile birlikte tanesi 1 lira 50 kuruştan ürettiği Ramazan pidesini halka sunuyor.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarına devam eden Erciş Belediyesi, hijyenik ortamda ürettiği Ramazan pidelerini halka sunuyor. Yüksek kalitede ürettiği ve halka uygun fiyatla sunduğu ekmekler, vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. 300 metrekarelik alanda, 15 bin kapasiteli fırında günlük ortalama 10 bin ekmek üreten Erciş Belediyesi, ürettiği ekmekleri korona virüs salgını ve sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu bugünlerde evlere kadar götürüp teslim ediyor. Piyasada 2.50 TL olan Ramazan pidesi, Erciş Belediyesi tarafından tanesi 1 lira 50 kuruştan halka sunulurken, piyasadan 1 TL ucuza sunulan halk ekmeği uygulaması özellikle maddi durumu düşük vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bahçesaray’da nisan karı sürprizi
Bahçesaray’da nisan karı sürprizi
VANTB, Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerini unutmadı
VANTB, Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerini unutmadı
Karantinadakiler İstiklal Marşı’nı okudu
Karantinadakiler İstiklal Marşı’nı okudu

banner371

banner363

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim