Erciş Belediyesi Kışla Caddesi’ni dekoratif direklerle aydınlattı
VAN’IN ERCİŞ BELEDİYESİ, KIŞLA CADDESİ’NDE BAŞLATMIŞ OLDUĞU VİTRİN PROJESİ KAPSAMINDA IŞIKLANDIRMA SİSTEMİNİ DEKORATİF DİREKLERLE AYDINLATTI.
Van’ın Erciş Belediyesi, Kışla Caddesi’nde başlatmış olduğu vitrin projesi kapsamında ışıklandırma sistemini dekoratif direklerle aydınlattı.
Proje kapsamında dekoratif aydınlatma direklerinin montajı tamamlanarak cadde aydınlatıldı. 3 kilometre uzunluğundaki caddenin aydınlatılmasında toplam 75 adet dekoratif direk monte edilirken caddenin prestiji de arttırıldı. Caddede incelemelerde bulunarak hizmetin Erciş halkına hayırlı olması temennisinde bulunan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, “Erciş’imizi kuzeyden güneye, doğudan batıya modern bir şehir haline getirmek istiyoruz. Bu bölgelerimizde yapılan çalışmalarla birlikte esnafımızın ve vatandaşlarımızın bu caddelere olan ilgisi de artacak. Böylece buralar ticari bir canlılık kazanacak” dedi.
Erciş’i 2023 Vizyonuna hazırladıklarını da belirten Mehmetbeyoğlu, “Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi ‘Gönül Belediyeciliği’ anlayışını şehrimizin her bir noktasına ulaştıracağız” şeklinde konuştu.
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