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Emniyet Müdürü Aydın’dan Kurban Bayramı mesajı

Van Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

VAN 19.07.2021, 10:53
Emniyet Müdürü Aydın’dan Kurban Bayramı mesajı
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Van Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Müdür Atanur Aydın, mesajında, “Değerli Vanlı hemşehrilerim; Kurban Bayramı’nı hep birlikte karşılamanın sevinci ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlarımız; bizi biz yapan, bir arada olma bilincimizi oluşturan, toplumsal barışı pekiştiren temel değerlerin ve sahip olduğumuz şanlı geçmişle aramızdaki güçlü bağların en önemli halkalarından birini oluşturmaktadır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de devam eden pandemi sürecinin bir an önce son bulması temennisiyle; şahsım ve Van Emniyet Müdürlüğü personeli adına tüm Vanlı hemşehrilerimin mübarek Kurban Bayramı’nı kutlarken, büyüklerin ellerinden küçüklerin gözlerinden öper, mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmenizi diler, saygılar sunarım” dedi.
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