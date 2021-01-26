Edremit’te korkutan yangın

Van’ın Edremit ilçesindeki bir evde çıkan yangın büyük hasara yol açtı.

Alınan bilgilere göre yangın, Edremit ilçesindeki Yeni TOKİ Konutları 11. etapta meydana geldi. E.Y.’ye ait evde bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Evde büyük hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.