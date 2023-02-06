Edremit Belediyesi deprem bölgeleri için seferber oldu

Van’ın Edremit Belediyesi, 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremin yaralarının sarılması için seferberlik başlattı.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından Edremit Belediyesinin muhtemel afetlere müdahale için kurduğu arama kurtarma ekibi, deprem bölgelerine sevk edildi. Edremit Belediyesi Makine İkmal Kampüsünde hazır bekleyen EDAK ekibini uğurlayan Edremit Kaymakamı Yücel Erdem ve Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, yaşanan depremden duydukları üzüntüyü dile getirdiler. Meydana gelen felakette hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Erdem ve Say, birlik ve beraberlik içerisinde ülke olarak bu zor günleri de atlatacaklarını kaydetti.

“Şimdi dayanışma zamanı”

EDAK ekibi, yapılan konuşmaların ardından Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesine gitmek üzere dualar eşliğinde uğurlanırken, Edremit Belediyesi aynı zamanda yardım kampanyası da başlattı. ‘Şimdi Dayanışma Zamanı’ sloganı ile deprem bölgesi için kampanyaya start veren Edremit Belediyesi; battaniye, uyku tulumu, ısıtıcı, kışlık kıyafet, mont, kazak, çorap, ayakkabı, bot, bere, eldiven, hijyen seti, çocuk bezi, gıda kolisi ve jeneratör gibi yardımların yapılacağını duyurdu. Vatandaşların yardımlarını teslim edebileceği yerleri de belirleyen Edremit Belediyesi; Şabaniye Mahallesi Şabaniye Parkı, Erenkent Mahallesi Aile Toplum Merkezi ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü olarak belirledi.