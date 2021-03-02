Dünya rekoru kıran sporcudan Kaymakam Türkman’a ziyaret

Van’ın Edremit Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, İstanbul’da 7 Şubat’ta yapılan U20 Salon Yarışmaları’nda Türkiye şampiyonu olan Nevin İnce’yi makamında kabul ederek ödüllendirdi.

İstanbul’da yapılan U20 Salon Yarışmaları’nda 400 metreyi 55.52’lik dereceyle bitirip dünya rekoru kıran Nevin İnce, memleketi Van’da antrenörlerinin gözetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Yazın yapılacak Avrupa yarışmaları için çalışan Türkiye şampiyonu İnce, bugün antrenörleriyle Edremit Kaymakamı ve Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Muhammet Fuat Türkman’ı makamında ziyaret etti. 400 metrede rekor kıran Nevin İnce’yi tebrik eden Kaymakam Türkman, “Sporcumuzu ve antrenörlerini elde ettikleri başarılardan dolayı tebrik ediyorum. Edremit Kaymakamlığı ve Van Büyükşehir Belediyesi olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonra da sporcularımızın yanındayız. Sporcumuza bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum” dedi.

Kaymakam Türkman, ziyaretin sonunda İnce’ye değişik hediyeler vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.