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Dereağzı Mahallesi muhtarını seçti

Van’ın Gevaş ilçesine bağlı Dereağzı Mahallesi’nde akraba olan iki aile arasında çıkan kavgada ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Muhtar Sait Öner’den boş kalan muhtarlık için bugün seçime gidildi.

VAN 06.06.2021, 18:13
Dereağzı Mahallesi muhtarını seçti

Van’ın Gevaş ilçesine bağlı Dereağzı Mahallesi’nde akraba olan iki aile arasında çıkan kavgada ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Muhtar Sait Öner’den boş kalan muhtarlık için bugün seçime gidildi.

Van’da muhtarlık seçimi için Gevaş’ın Dereağzı, Çaldıran’ın Yukarı Gülderen, Erciş’in Latifiye, Vanyolu, Çataltepe, Doğancı, Kırkdeğirmen, Başkale’nin Işıklı, Tuşba’nın Ermişler, Edremit’in Köklü, Çatak’ın Adnan Menderes ve Başkale’nin Işıklı Mahallelerinde binlerce seçmen muhtar adaylarını belirlemek için sandık başına gitti. Seçimlerin yapıldığı mahallelerden biri olan Dereağzı Mahallesi’nde tek adayın olduğu oy kullanma işlemi Akdamar Gama Çok Programlı Anadolu Lisesinde yapıldı. 538 oyun kullandığı seçimde eski muhtar Sait Öner’in abisi Mehmet Reşit Öner muhtar seçildi.

Seçim sonrasında bir açıklamada bulunan Öner, “Daha önce kardeşim muhtardı. Hakkın rahmetine kavuştu. Dereağzı halkı da bizi bu işe layık gördüler. Bugün bizi muhtar seçtiler. Bizler de bunlara layık olmaya çalışacağız ve elimizden geldiği kadar hizmetçi olmaya devam edeceğiz. Ben Dereağzı halkına çok teşekkür ediyorum” dedi.
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