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Çığ timinden nefes kesen tatbikat

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Van İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen tatbikatta çığ timi güvenlik korucularının performansı nefesleri kesti.

VAN 25.02.2021, 17:06
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Çığ timinden nefes kesen tatbikat

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Van İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen tatbikatta çığ timi güvenlik korucularının performansı nefesleri kesti.

Geçtiğimiz yıl meydana gelen çığ facialarıyla gündeme gelen Van’da, AFAD İl Müdürlüğü tarafından çığ tatbikatı düzenlendi. Van-Hakkari karayolu Kurubaş Geçidi’nin zirvesinde olası çığ facialarına karşı düzenlenen tatbikatta, 200 kişiden oluşan çığ timi, karla kaplı arazide zorlu bir eğitimden geçti. Çalışma kapsamında Bahçesaray, Çatak, Başkale ve Muradiye ilçelerinde görev alan güvenlik korucuları, teorik eğitimin ardından karlı arazide tatbikat yaptı.

“Çığ faciası konusunda daha hızlı, donanımlı ve hazır olacağız”

Düzenlenen tatbikatla ilgili açıklamalarda bulunan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AFAD tarafından verilen eğitimlerle bölgenin çığ faciası konusunda hızlı, donanımlı ve hazır halde olacağını ifade etti. Vali Bilmez, “İlimiz coğrafi anlamda Türkiye’nin en büyük beşinci ili. Coğrafyamız oldukça dağınık ve zor bir coğrafyaya sahibiz. 4 ilçemiz çığ açısından oldukça ciddi sıkıntıları barındırıyor bünyesinde, zaman zamanda can kayıplarımız meydana gelmektedir. En riskli ilçemiz Bahçesaray, Çatak, Başkale ve Muradiye’dir. AFAD İl Müdürlüğümüz, bu bölgede meydana gelen çığlara müdahale edince, yolda geçen zamanı telafi etmek için bu bölgede görev yapan her ilçeden 50’şer olmak üzere toplamda 200 korucuya çığda arama, kurtarma çalışması için 5 günlük bir eğitim veriyor. Bir haftadır eğitim alan Bahçesaray ekibimiz, bugün Bahçesaray’da meydana gelen bir çığın tatbikatını gerçekleştirdi. Bu korucu arkadaşlarımız özellikle 20 ve 30 yaş aralığında seçildi. Bunlar her yıl sezon öncesi bir eğitime tabi tutulacak. Kendi normal korucu görevi dışında da hazır kıta olarak arama, kurtarma faaliyetlerinde etkin olarak görev alacaklar. AFAD ile sürekli koordine içinde olacaklar. Bu eğitimi düzenleyen AFAD İl Müdürümüz, İl Jandarma Komutanlığımız, Sakarya’dan, Erzurum’dan, Adana’dan gelen eğitmen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu eğitimi gönüllü alan korucu arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum. Çığ faciası konusunda daha hızlı, daha donanımlı ve hazır halde olacağız. İnşallah olmaz ama ihtiyaç duyulması halinde de arkadaşlarımızı seri, daha hızlı ve daha bilimsel bir arama kurtarma faaliyetini icra edeceklerdir” dedi.

“Yerinde ve hızlı bir müdahale ile çok daha fazla insan hayatta kalacak”

Bölgenin çığ tehdidi altında olduğunu ve gerekli tedbirlerin önceden alınması gerektiğini söyleyen Van İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ali İhsan Körpeş, “Çığ tehlikesi altında olan riskli bir bölgede yaşıyoruz. Dolayısıyla olası bir çığ afetine karşı yerinde etkin ve hızlı bir müdahale yapılması amacıyla 4 ilçemizde güvenlik korucularımızla 50’şer kişilik ekipler teşkil ettik. Bugün ilk olarak Bahçesaray ekibinin eğitimi tamamlandı ve bu kapsamda bir tatbikat gerçekleştiriyoruz. Projenin özünde yerinde etik ve hızlı bir müdahale yapılması hedeflenmekte, dolayısıyla bölgedeki arkadaşlarımız herhangi bir çığ faciası anında bizim eğitim sonunda kendilerine vereceğimiz kar kürekleriyle ilçe jandarma komutanlığı direktifiyle alana intikal edecekler. Van merkezden, Bahçesaray ilçesine Hizan yolu üzerinden gidildiği takdirde 4 saatlik bir intikal söz konusudur. Dolayısıyla çığ afetinde, çığ altında maruz kalan insanların bu kadar dayanma şansı olmayabilir. Yerinde ve hızlı bir müdahale ile çok daha fazla insanın hayatta kalacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

“2021 yılı afet eğitim yılı ilan edildi”

İçişleri Bakanlığı direktifleri doğrultusunda 2021 yılının afet eğitim yılı ilan edildiğini kaydeden Körpeş, “Güvenlik korucularımızı tercih ederken ve seçerken 20 ila 30 yaş arası olan arkadaşlarımızı tercih etmeye gayret ediyoruz. Her yıl bu eğitimlerin güncellemesini yapacağız. Güvenlik korucularından olmasının avantajı; bölge insanı olmaları, o bölgede ikamet ediyor olmaları, ayrıca ilçe jandarma komutanlığı ile çalışıyor olmaları bizim için büyük avantaj. Bir çığ felaketi anında ilçe jandarma komutanlığımızın direktifiyle bölgeye intikal etme şansları var. Profesyonel ekipler sahaya gidinceye kadar, bölgenin güvenliğini alma, çığ altında kalan vatandaşlarımızın aranması faaliyetlerinde burada aldıkları eğitimlerle kazandılar. Bilinçli bir şekilde çığ anında müdahale edecekler. İnşallah böyle afetler yaşanmaz ama bunun için de hazırlanmamız gerektiğini düşünüyoruz. Afet açısından çok tehlikeli bölgede yaşıyoruz. Dolayısıyla afetlerle birlikte yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Bu sadece çığ değil, deprem de olabilir. Bu yıl İçişleri Bakanlığımızın direktifleriyle 2021 yılı afet eğitim yılı ilan edildi. Hedefimiz sene sonuna kadar en az Van nüfusunun yüzde 50’sini, yani 500 binin üzerinde afat farkındalık eğitimi vermek. Bunlar sadece başlangıç, bundan sonra ki süreçte de eğitimlerimiz devam edecek” şeklinde konuştu.
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