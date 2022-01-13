Çaldıran’daki güvenlik korucularına afet eğitimi

Van İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından Çaldıran ilçesinde bulunan güvenlik korucularına görsel ve uygulamalı yerel destek eğitimleri verildi.

Van AFAD Müdürlüğü görevlileri tarafından verilen yerel destek eğitimlerinde güvenlik korucularının afetlere karşı hazır olmaları hedefleniyor. Verilen yerel destek eğitimlerinde slayt gösterilerinin ardından uygulamalı eğitimlerle tarikat yapıldı. Güvenlik korucuları; muhtemel yol yardımı, hasta kurtarma, sel ve yangın gibi birçok konuda bilgilendirildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çaldıran Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, ilçede bulunan güvenlik korucularının sadece vatandaşın güvenliğini değil muhtemel afet durumlarında da halkın yanında olabileceğini söyledi. Kaymakam Türker, "İlçemizde görev yapan onlarca güvenlik korucumuza AFAD Müdürlüğü yetkilileri tarafından yerel destek eğitimleri verildi. İlçemizde 531 güvenlik korucumuz var. Bugün 41’i eğitim alırken, diğerleri ise belli bir program dahilinde sırayla eğitimlerini alacaklar. Görsel ve uygulamalı eğitimlerin ardından güvenlik korucularımız bilinçlendirilerek halkımızın zor anlarında da yanlarında olacaklar. Güvenlik korucularımız sadece ülkemizin güvenliğini sağlamakla yetinmeyerek muhtemel yol yardımı, hasta kurtarma, sel ve yangın gibi birçok afet ve acil durumlarda da halkımızın yardımına koşabileceklerdir" dedi.