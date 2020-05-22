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Çaldıran’da kahraman sağlıkçılar için fidan dikildi

VAN’IN ÇALDIRAN BELEDİYE BAŞKANI ŞEFİK ENSARİ’NİN ÖNCÜLÜĞÜNDE KORONA VİRÜS SALGININDA HAYATINI KAYBEDEN SAĞLIK PERSONELLERİ ANISINA ÇAM FİDANI DİKİLDİ.

Çaldıran’da kahraman sağlıkçılar için fidan dikildi

VAN’IN ÇALDIRAN BELEDİYE BAŞKANI ŞEFİK ENSARİ’NİN ÖNCÜLÜĞÜNDE KORONA VİRÜS SALGININDA HAYATINI KAYBEDEN SAĞLIK PERSONELLERİ ANISINA ÇAM FİDANI DİKİLDİ.

22 Mayıs 2020 Cuma 14:34
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Çaldıran’da kahraman sağlıkçılar için fidan dikildi

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari’nin öncülüğünde korona virüs salgınında hayatını kaybeden sağlık personelleri anısına çam fidanı dikildi.

Tüm dünyada ve ülkemizde ölümlere neden olan korona virüs salgınında hayatlarını kaybeden sağlık personelleri anısına çam fidanı dikildi. Sağlık hizmetlerinin verildiği yerlerde sağlık personellerinin de katılımıyla fidan diken Başkan Şefik Ensari, fidanları koruyarak kahraman sağlıkçıların anısını yaşatacaklarını söyledi. Başkan Ensari, “Korona virüs salgınında vefat eden doktor, hemşire ve sağlık personellerimiz anısına fidan diktik. Bu korona virüsün gerçek yükünü taşıyanlar sağlık çalışanlarımızdır. Buradan onlara çok teşekkür ediyorum. Vefat edenlere Allah’tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum” dedi.

Aile sağlık merkezinde görevli Hemşire Gülsüm Gövercin de, hayatını kaybeden sağlık çalışanları anısına fidan diken Belediye Başkanı Şefik Ensari’ye teşekkür etti.

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