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Çaldıran’da 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

VAN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNCE YAPILAN ÇALIŞMALAR NETİCESİNDE ÇALDIRAN İLÇESİNDE 20 BİN PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ.

Çaldıran’da 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

VAN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNCE YAPILAN ÇALIŞMALAR NETİCESİNDE ÇALDIRAN İLÇESİNDE 20 BİN PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ.

17 Mayıs 2020 Pazar 18:05
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Çaldıran’da 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Çaldıran ilçesinde 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Çaldıran ilçesi Soğuksu Mahallesi’ne İran üzerinden kaçak sigara getirileceğine dair bilgi alındığı belirtilerek, “17 Mayıs 2020 günü İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çaldıran ilçesi Soğuksu Mahallesi’nde yapılan müdahale sonrasında arazide yapılan aramada, dere yatağına gizlenmiş vaziyette 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlemlere başlanılmıştır” denildi.

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