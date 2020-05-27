Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
105331
ALTIN
369.659
DOLAR
6.7640
STERLİN
8.2957
EURO
7.4358

Çaldıran Belediyesinden evde kalan 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altı gençlere kitap

VAN’IN ÇALDIRAN BELEDİYE BAŞKANI ŞEFİK ENSARİ, PANDEMİDEN DOLAYI EVLERİNDEN ÇIKAMAYAN 65 YAŞ VE ÜSTÜ İLE 20 YAŞ ALTI GENÇLERE ÇALDIRANLI YAZAR VE ŞAİRİN KİTAPLARINI HEDİYE ETTİ.

Çaldıran Belediyesinden evde kalan 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altı gençlere kitap

VAN’IN ÇALDIRAN BELEDİYE BAŞKANI ŞEFİK ENSARİ, PANDEMİDEN DOLAYI EVLERİNDEN ÇIKAMAYAN 65 YAŞ VE ÜSTÜ İLE 20 YAŞ ALTI GENÇLERE ÇALDIRANLI YAZAR VE ŞAİRİN KİTAPLARINI HEDİYE ETTİ.

27 Mayıs 2020 Çarşamba 13:21
3 Okunma
Çaldıran Belediyesinden evde kalan 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altı gençlere kitap

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, pandemiden dolayı evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altı gençlere Çaldıranlı yazar ve şairin kitaplarını hediye etti.

Belediye Başkanı Şefik Ensari, beraberindeki şair ve yazar Davut Mortaş ile pandemiden dolayı evlerinde geçici süreliğine kalan 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altı gençleri ziyaret etti. Onların sorun ve taleplerini dinleyen Ensari, “Tüm dünyada etkili olan pandemi sürecinde 65 yaş ve üstü büyüklerimiz ile 20 yaş altı gençlerimiz geçici süreliğine evlerinde kalıyorlar. Ancak zaman zaman büyüklerimizi ve gençlerimizi ziyaret ediyoruz, sorun ve taleplerini dinliyoruz. Büyüklerimiz ve gençlerimiz asla yalnız değiller. İlçemizin yetiştirmiş olduğu şair ve yazar Davut Mortaş kardeşimle birlikte kırsal mahallelerimizdeki büyüklerimizi ve gençlerimizi ziyaret ettik. Şair ve yazar Davut Mortaş’ın yazmış olduğu şiir kitabını büyüklerimize ve gençlerimize dağıttık. Boş zamanlarında Çaldıranlı bir kardeşimizin yazmış olduğu şiir kitabını okuyarak zamanlarını geçirmiş olacaklar. İlçemizin yetiştirmiş olduğu bir yazar ve şairin kitabının gençler tarafından okunması, gelecek nesillerimize güzel bir örnek olabileceği düşüncesindeyim. Büyüklerimizin ve gençlerimizin yalnızlığını paylaşmak ve mutluluklarına ortak olabilmek bizleri çok mutlu ediyor” dedi.

Çaldıranlı Davut Mortaş ise Başkan Ensari ile birlikte evlerinde geçici süreliğine kalmak zorunda olanları ziyaret etmenin onurunu yaşadığını belirterek, “Büyüklerimiz ve gençlerimiz boş zamanlarında yazdığım şiir kitabıyla vakitlerini geçirecekler. Benim için apayrı bir mutluluk kaynağıdır. Yıllar sonra ilçeme yazdığım kitapla dönmemin onurunu yaşıyorum” ifadelerini kullandı.

Yağbasan Mahalle Muhtarı Ramazan Bahçeci de, Belediye Başkanı Şefik Ensari’nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Başkanımızın bizimle olması mutluluk vericidir. Bu zor süreçte şair ve yazarımızın yazdığı kitabı büyüklerimize ve gençlerimize dağıttığı için başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çocuklar parklarda gönüllerince eğlendi
Çocuklar parklarda gönüllerince eğlendi
Başkan Ensari’den çocuklara oyuncak hayvan otlatanlara şeker
Başkan Ensari’den çocuklara oyuncak hayvan otlatanlara şeker
Sarıya bürünen yaylalar cezbediyor
Sarıya bürünen yaylalar cezbediyor
Özalp ilçesi fırtınaya teslim oldu
Özalp ilçesi fırtınaya teslim oldu
Gecenin karanlığı şimşekler ve yıldırımlarla aydınlandı
Gecenin karanlığı şimşekler ve yıldırımlarla aydınlandı
Çaldıran’da fırtına çatıları uçurdu
Çaldıran’da fırtına çatıları uçurdu
Van Büyükşehir Belediyesinden bayramda çiçek mesaisi
Van Büyükşehir Belediyesinden bayramda çiçek mesaisi
Erciş vefa ekipleri ilçedeki şehit ailelerinin bayramını kutladı
Erciş vefa ekipleri ilçedeki şehit ailelerinin bayramını kutladı
Kaymakan Mehmetbeyoğlu`nda Ramazan bayramı mesalı
Kaymakan Mehmetbeyoğlu`nda Ramazan bayramı mesalı
Başkan Ensari’den Ramazan bayramı mesajı
Başkan Ensari’den Ramazan bayramı mesajı
Erciş’te toprağa gömülü eroini Rasif buldu
Erciş’te toprağa gömülü eroini Rasif buldu
Din-Bir-Sen’den İzmir’deki camilerde müzik yayınına kınama
Din-Bir-Sen’den İzmir’deki camilerde müzik yayınına kınama
Çaldıran’da kahraman sağlıkçılar için fidan dikildi
Çaldıran’da kahraman sağlıkçılar için fidan dikildi
Erciş’te 600 gram toz esrar ele geçirildi
Erciş’te 600 gram toz esrar ele geçirildi
Rektör Şevli gazetecilerle görüştü
Rektör Şevli gazetecilerle görüştü
Çaldıran’da 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Çaldıran’da 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Gürpınar Belediyesinden hummalı çalışma
Gürpınar Belediyesinden hummalı çalışma
Hafiziye Mahallesi yeni yollara kavuşuyor
Hafiziye Mahallesi yeni yollara kavuşuyor
İpekyolu Belediyesi ekiplerinden fırın denetimi
İpekyolu Belediyesi ekiplerinden fırın denetimi
Van’da fırın denetimi
Van’da fırın denetimi

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim