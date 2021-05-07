Çaldıran Belediyesinde bin 500 aileye Ramazan desteği

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanlığı, maddi durumu iyi olmayan bin 500 aileye Ramazan kolisi desteğinde bulundu.

Çaldıran Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde tespit edilen bin 500 aile, evlerinde ziyaret edilerek Ramazan kolileri teslim ediliyor. Kuru gıda ve kahvaltılık malzemelerinin bulunduğu kolileri alan ihtiyaç sahipleri, yetkililere teşekkür edere hayır dualarında bulundu.

Muhtaç ve kimsesiz ailelere sahip çıkmanın dinimizin bir gereği olduğunu belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, “Başı rahmet, ortası bereket, sonu mağfiret olan Ramazan-ı Şerifin son günlerini idrak ettiğimiz bugünlerde ilçemizde bulunan yardıma muhtaç ailelerin hayır duasını almanın gururunu yaşıyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yılda Ramazan ayının başlamasından önce Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz ekiplerince 102 yerleşim biriminde tespit edilen bin 500 yardıma muhtaç ailemize içinde gıda ve kahvaltılık malzemelerinin bulunduğu Ramazan kolisini dağıttık. Ramazan’ın başlamasından bu yana yardıma muhtaç ailelerimiz belediye çalışanlarımızca evlerinde tek tek ziyaret edilerek kolileri teslim ediliyor. Çaldıran Belediyesi olarak her zaman kimsesiz ve yardıma muhtaç ailelerimizin yanında yer aldık almaya da devam edeceğiz” dedi.