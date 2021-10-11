Çaldıran Belediyesi ana yolları sabunlu suyla yıkadı

Van’ın Çaldıran Belediyesi, sonbahar mevsiminin son günlerinde çarşı merkezindeki cadde ve sokakları tazyikli sabunlu suyla yıkadı.

Çaldıran Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sonbahar mevsiminin son günlerinde çarşı merkezindeki cadde ve sokakları tazyikli sabunlu suyla yıkayarak temizlik çalışmalarına devam ediyor. Sonbahar mevsiminin bitimine haftalar kala ilçe merkezinde bulunan cadde ve sokakları çöplerden arındıran ekipler, sabunlu tazyikli suyla yıkayarak temiz bir görünüme kavuşturdu. Kış mevsimine hazırlıklara başladıklarını belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, “İlçemizde kış mevsiminin yaşanmasına haftalar kala Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimizin başlattığı temizlik çalışmasıyla çöplerden arındırılan cadde ve sokakları tazyikli sabunlu suyla yıkamaya başladık. Yapılan temizlik çalışmaları ile esnafımız ve ilçemizi ziyaret eden misafirlerimizim temiz bir görünümle karşılaşmalarını sağlayarak ilçemizi yaşanır ve yaşanabilir bir şehir haline getirmek istiyoruz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düşüncesi ile halkımıza hizmet etmenin gayretindeyiz. Bu anlamda caddelerimizi ve sokaklarımızı dezenfekte edeceğiz” dedi.