Buz tutan kentte kuşlar için sıcak yuva

Van’ın İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin doğal yaşamı korumak amacıyla başlattığı ‘Kuş Yuvaları’ çalışması büyük beğeni topladı.

İpekyolu Belediyesi, başlatmış olduğu uygulama ile park, refüjler ve mesire alanlarında yaşayan kuşlar için özel tasarlanmış yuvalar yerleştirdi. Kentteki kuş türlerinin barınmasına olanak sağlayacak projeyle, kuşların büyüklüğüne göre park ve mesire alanlarında kuş yuvası yapıldı.

İHA muhabirine konuşan İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdür Vekili Volkan Avcı, pandemi döneminde kesintisiz her gün sokak hayvanlarıyla ilgili besleme çalışmaları yaptıklarını söyledi. Avcı, “Sokak hayvanlarımızın aç olduğu dönemlerde beslenme aktivitelerini arttırarak hayvan severlerin yardımıyla birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün de kentteki hayvan severlerin destekleriyle kalabalık bir şekilde sokak hayvanlarını besledik. Bunun yanında farklı bir çalışma olarak kuş besleme odakları oluşturduk ve ağaçlara asıyoruz. Tüm parklarımıza asıp kuşlarımızın da beslenmesini sağlayacağız. Tüm sokak hayvanlarına dokunmaya çalışıyoruz. Buradan kentteki tüm hayvan severlere teşekkür ediyorum. İpekyolu Belediyesi olarak sokak hayvanlarının yanındayız” diye konuştu.