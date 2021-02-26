Başkan Tanış: “Yatırımlarla Hoşab Mahallesi’nin çehresini değiştireceğiz”

Van’ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Hoşab Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Cuma ziyaretleri kapsamında esnaf ve mahalle sakinleriyle görüşen Başkan Tanış, Hoşap projesiyle ilgili bilgilendirme yaptı. Hoşab’ın çehresini değiştirecek proje için son kontrolleri gerçekleştiren Başkan Tanış, süreçle ilgili yol haritasını vatandaşlarla paylaştı. Hoşab Mahallesi’nde planlanan istihdama yönelik fabrika için yer ve zemin etüdünde inceleme yapan Başkan Tanış, beraberindeki birim müdürlerine çalışmaların hızlandırılması yönünde talimat verdi.

Başkan Tanış, daha sonra korona virüs salgını ve aşılama süreciyle ilgili Hoşab Aile Sağlık Merkezinde yetkililerden bilgi aldı. Göreve geldikleri ilk günden bu yana Hoşab Mahallesi’ne ayrı bir önem verdiklerini belirten Başkan Tanış, yapılacak yatırımlarla Hoşab’ın potansiyelinin ortaya çıkacağını ifade etti. Başkan Tanış, “Hoşab projesi ve akabinde istihdama yönelik yatırımlarımız ile bu tarihi mahalleyi gün yüzüne çıkaracağız. Bu süreçte vatandaşlarımızdan sabır ve destek bekliyoruz. Temel belediyecilik hizmetlerimizin yanı sıra mega projelerle de ilçemize sayısız eser bırakma gayretindeyiz. Bu yolda AK Parti hükümetimizin desteğiyle yerel ve merkezin gücünü birleştirerek hizmet üretmeye devam edeceğiz” dedi.