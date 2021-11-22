Başkan Şeylan, ‘çığ tüneli’ inşaatında incelemelerde bulundu

Van karayolunda yapımı devam eden çığ tüneli inşaatında incelemelerde bulundu.

Başkan Şeylan, beraberindeki yardımcısı Cihan Yalçın ile yapımı devam eden çığ tünelinde incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında firma yetkililerinden detaylı bilgi aldı. Çalışanlara işlerinde kolaylıklar dileyen Belediye Başkanı Şeylan, “Çığ Tüneli projesi ilçemiz için hayati önem taşıyor. Bölgemizin kışı çok çetin geçiyor. Etkili olan kar yağışı sonrası eğimi dik yamaçlardan her gün onlarca aracın geçiş yaptığı yola çığın düşmesi kaçınılmaz oluyor. Geçtiğimiz yıl 42 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan çığ felaketinin benzerinin yaşanması için Van-Çatak karayolunda sürekli düşen çığların bulunduğu alanlarda güvenli ulaşım sağlayacak çığ tünelleri yapılması için ilgili kurumlar ile görüşmeler yaptık. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan tünelde, ihaleyi alan firma tarafından çığ tünelinin ilki ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Elmacı mevkiinde başlandı. Tünel inşaatı tüm hızıyla sorunsuz şekilde devam ediyor. Belirlenen yerlere yapılacak çığ tünelleri tamamlandığında vatandaşlarımızın yıllardır süren çilesine son vermiş olacağız.

Taleplerimize destek verip hayata geçmesini sağlayan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na, Van milletvekillerimize, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’e, Karayolları 11. Bölge Müdürü Hasan Ali Arslan’a ve emeği geçen herkese şahsım ve vatandaşlarım adına teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.