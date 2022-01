Başkan Say’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Van’ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, yayınladığı yazılı bir mesajla ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.

Başkan Say, mesajında şu ifadelere yer verdi, “Gece gündüz demeden her türlü zorlu şartlara rağmen halkın haber alma özgürlüğünü sağlayan kamuoyu desteğinden gücünü alarak, haber yapan tüm gazeteci dostlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü en içten duygularımızla kutluyoruz. Halkımızın talep ve beklentilerini yansıtarak önemli bir kamu görevini yerine getiren ve yaklaşık iki yıldan beri tüm dünyada yaşanan pandemi koşullarında bunun en güzel örneğini sergileyen basın mensuplarımızın gündemdeki gelişmeler konusunda halkımızı bilgilendirerek, özveriyle yerine getirdikleri görevlerini, bundan sonra da aynı duyarlılıkla devam ettirerek, ülkemizle birlikte şehrimizin de kalkınmasına destek olacaklarına inancımız tamdır” dedi.

Demokrasimizin vazgeçilmez unsurlarından biri olan basının; halkın haber alma özgürlüğünün en etkili aracı olduğunu vurgulayan Başkan Say, “Kamuoyunu bilgilendirmek adına doğru haber verme, tarafsız, objektif, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi erdemli değerleri içerisinde bulunduran ve önemli bir mesleği icra eden gazetecilerimiz, mesai mefhumu gözetmeksizin günün her saatinde ve zor şartlarda, sorumluluk duygusu içinde toplumumuzu bir taraftan gelişen olaylar karşısında, doğru ve eksiksiz bir şekilde aydınlatırken diğer taraftan da halkımızın talep ve beklentilerini yansıtarak, önemli bir kamu görevini icra etmektedirler. Bilindiği üzere 10 Ocak 1961 tarihinden beri, ülkemizde her yıl Çalışan Gazeteciler Günü olarak kutlanmaktadır. İlimiz ve ülkemiz genelinde büyük bir özveriyle, bazı bölgelerde ise her türlü tehlikeyi göze alarak, birer fedakârlık abidesi gibi canları pahasına görevlerini yapmaktadırlar. Gazetecilerimizin, bu anlamlı günlerinin 61. yıl dönümünü en içten duygularla kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarı dileklerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.